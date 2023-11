Per la prüma jada ad ün Cafè rumantsch ha Tina Sulser preschantà seis purtrets l’eivna passada a Masagn, quintond da sia vita e da sia paschiun da pitturar.

Mia Feltscher ha das-chü bivgnantar s-chars üna dunzaina Rumantschas e Rumantschs chi’s chattan regularmaing pel Cafè rumantsch a Masagn per dar üna baderlada o eir per tadlar in qualche discuors. Quella saira es quel ...