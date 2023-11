L’ultim temp es ella gnüda plü quieta: la Giuventetgna Rumantscha nun ha plü üna vusch chi tuna uschè dad ot co dürant seis buns temps. Il grond problem: in suprastanza sun occupats be plü duos posts. La consequenza es cha la Lia Rumantscha (LR) ha sisti ad interim la contribuziun finanziala.

L’incumbenza da la Giuventetgna Rumantscha, cuort GiuRu, es da promouver contacts tanter la giuventüna da las tschinch differentas regiuns idiomaticas e da la diaspora. I’ls ultims ons es la GiuRu statta preschainta cun differents ... Möchten Sie weiterlesen? Anmelden und weiterlesen Unsere Abos