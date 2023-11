Das neue Buch des Pontresiners Dominik Brülisauer heisst «Schweiz ist geil» und ist eine urkomische Hommage an sein Heimatland. Auf knapp 450 Seiten erfährt der Lesende alles, was er über Helvetia erfahren möchte, «vom Urknall bis Roger Federer».

Für Dominik Brülisauer ist klar: Die Schweiz ist das beste Land der Welt. Schon im Vorwort gibt er unum­wun­den zu, «ganz einfach in die Schweiz verliebt» zu sein. In der Schweiz habe alles seinen Reiz, so ...