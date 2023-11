Engadiner Kochbuch wird prämiert

Das Buch "Zu Gast im Engadin" von Claudia Knapp und Mayk Wendt hat die Silbermedaille des Deutschen Kochbuchpreises erhalten. Der großformatige Band stellt die Vielfalt des Engadins vor. Reich bebildert zeigt es die besten Restaurants und Hotels der Region und blickt in ihre Küchen. In der Begründung der Jury heisst es unter anderem: "Grandhotel und Berghütte, das Engadin kann beides. Dieses hochwertig gestaltete Buch bietet kulinarische, kulturelle und sportliche Reisetipps sowie Porträts von Gasthäusern und deren Besitzerinnen, die wiederum ihre eigenen regionalen Favoriten teilen und natürlich Rezepte, manche davon zusätzlich auf Rätoromanisch. Beim Berggasthof gibt es Gerstensuppe und das simpelste Kaiserschmarrenrezept der Welt, beim Schlosshotel ein aus zehn Komponenten bestehendes Dessert. Die herzhaften Rezepte sind eher auf der fleischlastigen Seite – Schnepfen lassen sich wohl nicht so leicht auftreiben, Bündnerfleisch müsste gehen –, aber auch Kastanienravioli mit veganem Käse haben ihren Auftritt. Fotograf Mayk Wendt kann Landschaft, Porträts, Interior und Essen gleichermaßen. Die Sprache gleitet manchmal ins Poetische ab, aber wer Berge liebt, kann das verstehen. Inscreschantüm meint eine diffuse Heimatsehnsucht, die sich beim Blättern durch dieses atmosphärische Buch zuverlässig einstellen dürfte." (ep)