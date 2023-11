Eir ils Jauers han prolungà il contrat

Grazcha ad ün’adattaziun d’üna passascha da cundeci­siun, ha uossa eir il cumün da Val Müstair prolungà in marcurdi saira a Sta. Maria il contrat per l’Unesco Biosfera Engiadina Val Müstair.

La radunanza cumünala da Val Müstair ha prolungà quist marcurdi il contrat da cooperaziun tanter l’agen cumün, il cumün da Scuol e la fundaziun dal Parc Naziunal Svizzer per l’Unesco Biosfera Engiadina Val Müstair. In mai da quist on vaiva la radunanza amo refüsà quel contrat cun 52 cunter 31 vuschs. In mai d’eira impustüt amo gnü critichà cha tenor il contrat stipulà vess il cumün in avegnir gnü massa pac’influenza süllas decisiuns dal gremi cumünaivel. Uossa es l’artichel specific gnü adattà: in cas güstifichats decida la majorità absoluta. Uschigliö ston tuot ils partenaris esser daperüna.

Il contrat da cooperaziun regla la collavuraziun tanter ils trais partenaris manzunats per mantgnair il reservat da la Biosfera chi’d es recugnuschü da l’Unesco. Il cumün da Scuol ed eir la fundaziun dal Parc Naziunal Svizzer han fingià approvà quist contrat da cooperaziun. Il contrat es gnü prolungà per tschinch ons fin la fin da l’on 2028.

Sper quella tractanda ha la radunanza eir decis da fixar – sco fin qua – il pè d’impostas sün 120 pertschient da l’imposta simpla chantunala. Quai ha la chanzlia cumünala confermà invers la FMR. Ul­tra da quai ha il cumün eir approvà ils preventivs per il 2024 da trais instituziuns da dret public – dal Center da sandà Val Müstair, da la Biosfera Val Müstair e dal Provedimaint electric Val Müstair (PEM). Eir üna revisiun dals statüts da la Biosfera Val Müstair es gnüda approvada in marcurdi saira a Sta. Maria sainza discussiun. (rtr/fmr)