Rechtzeitig zur Wintersaison geht das Parkhaus Quadrellas am 6. Dezember wieder in den Betrieb, wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung informiert. Nach einer intensiven Planungsphase starteten die Bauarbeiten im Frühling dieses Jahres. Wichtige Parkplatzmöglichkeiten in St. Moritz Dorf standen deshalb den Sommer über nicht zur Verfügung. Dauermieter und Gäste mussten auf das Parkhaus Serletta oder die wenigen Aussenparkplätze im Dorf ausweichen. Im Zentrum der Sanierung standen Anpassungen für den Brandschutz, die Personensicherheit und die Haustechnikanlagen. Aufgrund dieser baulichen Eingriffe musste die Parkplatzzahl auf 200 öffentliche Parkplätze reduziert werden, die auf drei Etagen verteilt sind. Im Zuge dessen wurden auch die Parkfelder vergrössert, weil durch die baulichen Anpassungen weniger Autos zwischen den Stützen Platz haben. Etwas, was den Dimensionen von modernen Autos zugutekommt: Das Parkhaus Quadrellas wurde Ende der 60iger Jahre projektiert, die Autos waren damals bedeutend schmaler als heute. Entsprechend angenehmer als vor der Sanierung gestaltet sich jetzt das Parkieren. Ebenfalls ist das Parkhaus Quadrellas neu mit einer Parkplatzbelegungsanzeige ausgestattet und am Parkleitsystem angeschlossen. Die Zugangsbereiche wurden erneuert, die Beleuchtung den heutigen Standards entsprechend angepasst und die Wegführung optimiert. Damit wirkt das Parkhaus heute hell und freundlich. Abgetrennt von den drei öffentlichen Geschossen sind die Parkflächen im Untergeschoss mit separater Zu- und Wegfahrt, wie bis anhin für Dauermieter reserviert. Neu ist im oberen Zugangsgeschoss für Hotels ein abgetrennter Bereich entstanden, um fehlende Hotelparkplätze im Zentrum zu kompensieren. Mit der Qualitätssteigerung des Parkhauses geht auch eine Tarifanpassung einher. Das Parkieren wird für Kurzbesuche, die maximal 30 Minuten dauern, gratis sein. Längere Besuche werden hingegen teurer als bisher. Die Parkplatztarife sind auf der Website der Gemeinde St. Moritz aufgeschaltet. (Medienmitteilung Gemeinde St. Moritz)