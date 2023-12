Ils cumbats poetics haun implieu las selas

Och persunas haun cumbattieu per la victoria tar l’ultim Poetry Slam Engiadinais in venderdi a Zuoz. Tar la quarta ediziun dal cumbat poetic in fuorma da poesias, istorgias, fin in direcziun da «rap», ho que do cun Nadja Hort e Lina Salzgeber güst duos prümas plazzas.