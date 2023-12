Umfrage der Woche

Die Olympischen Winterspiele 2030 sollen in Frankreich stattfinden, dann vier Jahre später jene in den USA. Für die Schweiz bleibt die Aussicht, den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele 2038 zu erhalten. Sofern in vier Jahren ein nachgebessertes Konzept vorliegt. Soll sich das Land weiter um eine Austragung der Spiele bemühen?