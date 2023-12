Vier Jahrzehnte Zusammenhalt der «convalligiani»

Am Samstag, 2. Dezember, feiert die Famiglia Valtellinese in Engadina das 40-jährige Vereinsjubiläum mit dem traditionellen Vereinsabend in St. Moritz. Trotz aktuell rund 120 Mitgliedern und regelmässigen Aktivitäten kämpft der Verein gegen Zeit und Wandel.