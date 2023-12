Geteilte Leidenschaft für Gold, Silber und Stein

Die Engadiner Goldschmiede in Sils ist in neuen Händen. Barbara Kuppelwieser hat das Geschäft nach 33 Jahren an ihre Nichte Nina Pfiffner übergeben. Ganz lösen von der kreativen wie faszinierenden Welt aus Gold, Silber und edlen Steinen will sie sich aber dennoch nicht.