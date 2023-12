Gemäss dem italienischen Nachrichtensender Rai, will Italien die Bobbahn in Cortina d'Ampezzo für die Olympischen Winterspiele 2026 nun doch neu bauen. Rai verweist auf eine Aussage von Infrastrukturminister Matteo Salvini. Zur Diskussion steht plötzlich auch die Reaktivierung der Bahn in Cesena.

Damit scheint das Chaos rund um die Austragung der Eiskanal-Wettbewerb perfekt. Denn auch Deutschland soll sich gemäss Medienberichten für die Austragung der Sportarten Bob, Skeleton und Rodeln interessieren. Dies nachdem vor rund einem Monat seitens der Organisatoren Milano/Cortina d'Ampezzo 2026 klar gesagt wurde, dass die Bobbahn in Cortina nicht neu gebaut wird. Dies vor allem aus Kostengründen - ein Bahnneubau würde über 100 Millionen Euro kosten. Damals standen die Bahnen in Innsbruck (Igls) und der Olympia Bobrun St.Moritz - Celerina als mögliche Ersatzorte im Fokus. Sowohl Swiss Sliding, der Kanton und die beiden Standortgemeinden St. Moritz und Celerina bekundeten sehr grosses Interesse. Mit einem Entscheid wurde damals bis Ende Jahr gerechnet.

Gemäss Rai will das italienische Organisationskomitee für Olympia 2026 in Sachen Olympia-Bobbahn Italien ja oder nein noch heute Mittwoch eine Entscheidung treffen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat sich schon vor langem gegen einen Bobbahn-Neubau in Italien ausgesprochen und gesagt, dass die Bewerbe auf einer bereits bestehenden Bahn durchgeführt werden müssen. Als wahrscheinlichste Optionen gelten St. Moritz oder Innsbruck. Diese Haltung hat das IOC am Dienstag nach einer Sitzung in Lausanne noch einmal bekräftigt.



Autor: Reto Stifel

Foto: Daniel Zaugg