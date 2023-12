«Minchatant füssa gugent ün giat»

Guadagnar raps o perfin il pan da minchadi cun Instagram – quai es pussibel e talas persunas daja eir in nossas regiuns. Martina Bisaz da Latsch tschercha motivs, fotografescha, postescha e quai per differentas interpraisas. Pella FMR ha ella dat invista in seis muond da social media.