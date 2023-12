Im dritten Wahlgang der Bundesratswahlen gingen 245 gültige Stimmen ein. Das absolute Mehr betrug 123 Stimmen. 134 Stimmen hat Beat Jans erhalten, 68 Daniel Jositsch und 43 Jon Pult.



Der Bündner Nationalrat Jon Pult gibt sich nach seiner Niederlage enttäuscht. Gleichzeitig sei er aber auch glücklich über die Wahl des Basler Regierungspräsident Beat Jans in den Bundesrat, sagte Pult am Mittwoch vor Medienvertretern: "Er ist ein Weggefährte, ein Freund und ein sehr guter Politiker. Er wird ein ausgezeichneter Bundesrat", lobte Pult Jans. "Ich bin zwar persönlich etwas enttäuscht, aber man muss auch gut verlieren können", sagte Pult weiter.





Dass der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch, der nicht auf dem offiziellen Bundesratsticket fungierte, mehr Stimmen erhalten hatte, nimmt er nach eigenen Aussagen zur Kenntnis.



Bundesrat aus Basel-Stadt

Beat Jans ist erst der dritte Bundesrat aus Basel-Stadt. Er ist seit über zwei Jahrzehnten eine feste Grösse in der lokalen und nationalen Politik. Bei den Nationalratswahlen 2015 und 2019 erhielt er jeweils die meisten Stimmen, gehört dem Bundesparlament aber mittlerweile nicht mehr an.

2020 schaffte er als Neuling im ersten Wahlgang den Sprung in die baselstädtische Regierung. Als Jans' Markenzeichen gelten seine Begeisterungsfähigkeit, Eloquenz und Volksnähe.





Jans wuchs in Riehen BS als Kind einer Arbeiterfamilie in einem Wohnblock auf. Er absolvierte eine Lehre als Landwirt und bildete sich zum Agrotechniker weiter, bevor er an der ETH Zürich Umweltnaturwissenschaften studierte.



(sda)