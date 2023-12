Laut der Medienmitteilung der Standeskanzlei spricht die Regierung den Mitgliedern des Bündner Sport Dachverbands (BVS) aus der Spezialfinanzierung Sport (SF Sport) Beiträge in der Höhe von 1,25 Millionen Franken zu. Im Rahmen der Oktobersession 2023 erhöhte der Grosse Rat den seit 2010 festgesetzten jährlichen Pauschalbeitrag von einer Million Franken für die Bündner Sportverbände. Davon soll insbesondere der Breitensport stärker profitieren. Die Bündner Sportverbände leisten wichtige Basisarbeit in der Förderung des Breiten- und Leistungssports. Mit den Pauschalbeiträgen an die allgemeine Verbands- und Vereinsarbeit unterstütze der Kanton die 40 Sportorganisationen für ihre Leistungen zu Gunsten der Bündner Sportvereine.





Medienmitteilung Standeskanzlei