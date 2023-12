Jeweils am letzten Sonntag vor Weihnachten findet in Sils der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Die Holzhütten und die weihnachtlichen Klänge aus der Musikbox verwandeln das Dorf fast in einen Christkindelmarkt. An den zahlreichen Verkaufsständen werden Kunsthandwerk und regionale Produkte angeboten, die sich hervorragend als Geschenke eignen. Die heimische Gastronomie lockt mit kulinarischen Köstlichkeiten, von deftigen Bergspezialitäten bis hin zu süssen Leckereien. Den Abschluss bildet das Weihnachtskonzert des Cor Viva.