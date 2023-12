In La Punt Chamues-ch entsteht ein Campus für gemeinsames Schaffen, Innovation und Transformation. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor. Mit der Baubewilligung hat die Gemeinde grünes Licht für den InnHub La Punt gegeben. Die Initianten wollen einen Standort für Innovation schaffen, der weit über das Engadin hinaus strahlen soll. Für die Gemeinde La Punt Chamues-ch ist der Inn Hub ein wichtiger Meilenstein in ihrer Weiterentwicklung.



Der InnHub La Punt wird auf einer Gesamtfläche von 7’330 Quadratmetern Workshop- und Unterrichtsräume, Arbeitsplätze, ein Auditorium, sportliche Trainingsinfrastruktur, ein Spa, gastronomische Angebote und Ladenflächen, Hotelzimmer sowie Mietwohnungen anbieten. Der Campus bringt zusätzliche Wertschöpfung ins Engadin und schafft weitere Ganzjahres-Arbeitsplätze.



Das zweigeschossige Gebäude hat in etwa die Grundfläche eines Fussballfeldes und wurde vom weltbekannten, im Engadin lebenden Architekten Lord Norman Foster entworfen. Das Investitionsvolumen beträgt rund 90 Millionen Franken. Durch die lokale Beschaffung von Baumaterialien und lokal vergebene Aufträge wird ein grosser Teil davon in der Region verbleiben.



Nachhaltigkeit als zentrales Anliegen

Das Gebäude ist eine moderne Holzkonstruktion, für deren Bau nur Holz aus regionalen Wäldern und regionaler Verarbeitung benutzt wird. Energiegewinnung aus Sonnenlicht und eine hochmoderne Heizanlage mit Wärmepumpen machen den Betrieb besonders umweltverträglich.



Auch die Projekte, die im InnHub entwickelt werden, sollen die Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen fördern: «Im InnHub sollen Lösungen für die Zukunft entstehen. Hier werden Unternehmen, Forschende, Athlet:innen, Einheimische und Gäste zusammenkommen und Ideen entwickeln, die uns alle weiterbringen», sagt Mitinitiant Caspar Copetti. «Wir danken der Bevölkerung und der Gemeinde für die grosse Unterstützung, die wir bereits in der Entwicklung und Planung dieses neuartigen Projektes erfahren haben. Wir freuen uns sehr, dass der Bau nun beginnen kann!»



Die Nachhaltigkeit und langfristige Ausrichtung des InnHub sind auch der Gemeinde La Punt Chamues-ch ein wichtiges Anliegen, sagt Gemeindeschreiber Urs Niederegger: «Der InnHub La Punt ist ein sehr wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung von La Punt Chamues-ch. Er wird ein Leuchtturm für unsere Gemeinde und für die ganze Region werden. Wir danken den Investoren und allen Beteiligten für ihren Einsatz und dafür, dass sie sich mit voller Energie für das Grossprojekt und für unsere schöne Gemeinde einsetzen.»



Eröffnung Ende 2027

Nach der Baubewilligung werden nun die Detailplanung und die Vorbereitungsarbeiten fortgesetzt. Die Bauarbeiten für den InnHub La Punt beginnen im Frühsommer 2024, die Eröffnung des Campus ist für 2027 geplant. Bis dahin begrüsst der InnHub PopUp in La Punt, als Co-Working Space von miaEngiadina im Dezember 2020 ins Leben gerufen, Feriengäste und Mitarbeiter verschiedener Firmen, die vom Engadin aus arbeiten möchten und die Abwechslung mit Sport, Natur und Ruhe zum Arbeiten schätzen. Am 11. Januar 2024 werden die Initianten das Bauprojekt an einer Bevölkerungsinformation vorstellen.



Medienmitteilung InnHub La Punt