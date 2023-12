Die Dialogveranstaltung vom 8. Dezember zu einer allfälligen Lenkungsabgabe hat gezeigt, dass sowohl bei den Einheimischen als auch bei den Zweitwoh­nungseigentümern Konsens darüber besteht, dass der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Pontresina ein Problem darstellt, das gelöst werden muss. Über die Art der Finanzierung und mögliche Fördermassnahmen gehen die Meinungen jedoch weit auseinander.





Der Gemeindevorstand begrüsst die engagierte Diskussion und nimmt die Meinungen der Ein- und und Zweitheimischen ernst. Vom 8. Januar bis 6. Februar 2024 haben nun alle Interessierten die Möglichkeit, sich im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens schriftlich zur präsentierten Vorlage, aber auch zu weiteren Ideen zur Eindämmung der Wohnungsnot zu äussern. Darüber hinaus freut sich die Gemeindebehörde sehr, wenn im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens auch die Einwohnerinnen und Einwohnern am Prozess , die selbst von der Wohnungsnot betroffen sind.





Offen für alle Ideen

In der engagierten Diskussion ist bisher untergegangen, dass der Gemeindevorstand auch weitere Massnahmen diskutieren will. Dazu gehört eine mögliche Erhöhung des Liegenschaftssteuersatzes (aktuell 1,32 Promille, gesetzliches Maximum: 2 Promille), die direkte Verwendung eines Teils der Handän­derungs- und Grundstücksteuern für die Wohnraumförderung für die einheimische Bevölkerung oder Einlagen aus dem Gemeindevermögen in die Stiftung Fundaziun da Puntraschigna. Alle diese Ideen haben den Nachteil, dass sie keine Lenkungswirkung auf den Wohnungsmarkt haben. Eine solche ist dem Gemeindevorstand aber wichtig. Neue Massnahmen sollen nicht in erster Linie zusätzliche Einnahmen generieren, sondern primär eine Lenkungswirkung zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum auslösen.





Möglichkeit zur Diskussion nutzen

Das für die Anpassung des kommunalen Zweitwohnungsgesetzes vorgeschrie­be­ne Mitwirkungsverfahren soll auch dazu genutzt werden, solche und andere Ideen zu diskutieren. Um die Teilnahme am Mitwirkungsverfahren zu erleichtern, wird auf der Homepage der Gemeinde ein Fragebogen aufgeschaltet. Der Gemeindevorstand will mit allen Betrof­fenen einen gemeinsamen Weg zur Linderung der Wohnungsnot finden. Er freut sich auf eine breite Diskussion und lädt alle Interessierten ein, sich am Mitwirkungsverfahren zu beteiligen.



Medienmitteilung Gemeinde Pontresina