Der 32-jährige Italiener überholte um 08.05 Uhr auf der Via Quadratscha in Samedan im Bereiche einer Bushaltestelle in zügiger Fahrt eine zivile Polizeipatrouille der Kantonspolizei Graubünden. Bei der anschliessenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann die Windschutzscheibe nicht freigekratzt hatte und lediglich notdürftig aus von der Lüftung freigeblasenen Abschnitten auf die Strasse sah. Da beim Lenker zudem Verdacht auf Fahrunfähigkeit bestand, wurde eine Blut- und Urinabnahme verfügt.





Medienmitteilung Kantonspolizei Graubünden