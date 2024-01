Wir freuen uns, auch im Jahr 2024 wieder 153 spannende Zeitungen mit gut recherchierten und geschriebenen Artikeln produzieren zu dürfen. Am kommenden Dienstag, 2. Januar, erscheint keine Ausgabe. Die erste «Engadiner Post/Posta Ladina» im neuen Jahr befasst sich am Donnerstag, 4. Januar, unter anderem mit einem «Mordfall» auf einer SAC-Hütte, geht der Frage nach, ob sich die Alternativen der Gemeinden zu dem nahezu überall verbotenen Abbrennen von Feuer­werken Akzeptanz erfahren haben und zeigt auf, warum die Äsche in den Oberengadiner Gewässern immer seltener gefangen wird.



(ep)