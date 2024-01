Tour de Ski: Engadinerinnen steigerten sich

Mit Nadja Kälin aus St. Moritz und Giuliana Werro aus Zernez sind auch zwei Engadinerinnen an der prestigeträchtigen Tour de Ski mitgelaufen. Während Kälin den Schlussaufstieg zur Alpe Cermis in Angriff nehmen und die Tour beenden wird, ist für Werro nach den beiden Heimetappen in Davos Schluss.