Vier Kandidierende für einen Sitz

Nach dem Rücktritt von Loris Moser (Next Generation) aus dem St. Moritzer Gemeinderat, ist ein Sitz vakant. Die Ersatzwahl findet am 3. März statt. Ins Rennen steigen Richard Dillier (Next Generation), Regula Cadalbert (Die Mitte), Adrian Ehrbar (FDP) und Moreno Triulzi (SVP).