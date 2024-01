«Sü là giaina!»

Pella seguonda jada presidiescha Jon Domenic Parolini (AdC) quist on la Regenza grischuna. Il 2024 es ün on festiv: il Grischun festagiarà ils 500 ons dal Stadi liber da las Trais Lias. La FMR ha discurrü cun Parolini davart seis on presidial, davart seis desch ons illa Regenza ed il Term Bel.