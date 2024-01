304 Curlerinnen und Curler treten ab Montagmorgen im Silvaplaner Sportzentrum Mulets zur 55. Coppa Romana an, dem weltweit grössten Open-Air-Turnier. Prestigeträchtig ist der Erfolg bei diesem Wettkampf, davon zeugt nicht zuletzt die illustre Siegerliste mit Namen wie Patrick Hürlimann (Lugano, Olympiasieger 1998), Werner Attinger (Dübendorf), Martin Rios (Glarus) und vielen mehr.





Die Coppa Romana ist eine Herausforderung und zeigt, wer sich am besten an die besonderen Open-Air-Verhältnisse im Mulets (Eis, Sonne, Schnee, Wind) gewöhnt, hat gute Chancen einen der vorderen Ränge zu belegen. Im letzten Jahr war es das Team Glarus Open Air mit Skip Martin Rios, welches auch 2024 in unveränderter Zusammensetzung am Start ist. Von den Engadiner Teams konnte sich 2023 Samedan II mit Skip Reto Franziscus auf Rang 12 am besten klassieren. Insgesamt sind 2024 zehn Teams aus der Region dabei, fünf sind aus Samedan, dazu je ein Team aus Sils, St. Moritz, Pontresina und Zuoz.





Lange Warteliste

Die Coppa Romana ist seit 2004 stets mit 76 Teams ausgebucht. Die Warteliste interessierter Klubs ist nach wie vor lang. Neu dabei sein können 2024 Chur und Wallisellen 2.





Aus der Taufe gehoben wurde das Turnier 1969, um das «Januarloch» zu stopfen. 16 Teams waren im Gründungsjahr dabei, 15 Jahre später traten bereits 60 Mannschaften an. Die Coppa Romana generiert im Oberengadin während vier bis sieben Tagen eine hohe Wertschöpfung. Die Teams reisen oft früher an und bleiben zum Teil eine ganze Woche in der Region, einige mit den Familien.





Finalrunde am Mittwochnachmittag

Beim Turnier wird in fünf Runden von Montag bis Mittwoch jeweils in zwei Gruppen gespielt, dann folgt der Final-Durchgang für die 38 besten Teams. Das Turnier beginnt am Montagmorgen um 9.00 Uhr mit der Gruppe 1, gefolgt von der Gruppe 2. Pro Tag werden zwei Runden à acht Ends ausgetra­gen. Die Finalrunde über zehn Ends ist am Mittwochnachmittag auf 14.45 Uhr angesetzt. Vorgängig um 14.00 Uhr findet das Roulettis Romanum mit einem besonderen Preis über zwei Ends statt. Antreten darf das Team, das nach fünf Runden auf Gesamtrang 39 steht, gegen eines, das auf den Rängen der Plätze 40 bis 76 steht und von der Spielleitung bestimmt wird.





Einige Jubilare

Zufrieden ist man beim Organisationskomitee mit Präsident Hanueli Winkler an der Spitze über den Zustand der Wettkampfanlage. Die kalten Temperaturen dieser Woche haben die Arbeiten für eine optimale Eisqualität erleichtert. «Alles bestens», sagt Winkler. Und verweist zugleich darauf, dass nicht nur das sportliche Geschehen im Mittelpunkt der diesjährigen Coppa Romana stehe, sondern auch Gesellschaftliches, wie der Dienstagabend auf dem Corvatsch, oder der traditionelle Veteranenbrunch am Dienstagmorgen. Geehrt werden jene Curler, welche sehr lange dabei sind. So beispielsweise Marco Streit von Thun Regio seit 40 Jahren, oder die Samedner Adriano Minder und Jon Andri Hänz, welche 35 Jahre bei der Coppa Romana dabei sind.



(pd)