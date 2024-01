Nach dem ersten Tag liegt das Team Segl Suot Crastas mit einem End und sieben Steinen auf dem zweiten Platz und spielt um den Turniersieg. Das Team um Skip Gianni Pedrun hat wie Adelboden noch kein Spiel verloren. Die Giandaplatta gehört neben der Samedner Trophy zu den Turnieren, die von einigen Teams als "Vorbereitungsturnier" für die Coppa Romana die am Montag beginnt besucht werden. In Sils selbst ist der Sieg mit dem eingravierten Siegerteam im Arventisch ein hochgestecktes Ziel der Einheimischen. Morgen geht das Turnier in die zweite Runde und Segl suot Crastas ist zuversichtlich, den Rhythmus beibehalten zu können.