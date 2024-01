Dieses Jahr hat sich das OK rund um die Präsidentin Barbara Kuppelwieser etwas Besonderes einfallen lassen. Nicht der Wettkampf stand im Mittelpunkt, sondern die Kameradschaft und das gemeinsame Skivergnügen. So trafen sich die gut gelaunten Nostalgiker am frühen Morgen an der Talstation in Sils und der erste Programmpunkt führte auf die Piste. Nach einem gemütlichen Mittagessen ging es weiter zur Bergstation der Furtschellas-Bahn, wo, ein Rennen durfte schliesslich nicht fehlen, der Slalom in zwei Durchgängen ausgetragen wurde. Den Grialetschhang hatten alle mehr oder weniger im Griff, was auch Dumeng Giovanoli, der als Co-Kommentator fungierte, bestätigte. Nach der Rangverkündigung ging es zurück ins Tal, wo wie in Wengen der erfolgreiche Tag gefeiert wurde.