Nach der ersten Runde am Samstag war die Ausgangslage für den zweiten Turniertag äusserst offen. Gleich drei Teams waren noch ungeschlagen und konnten um den Turniersieg mitspielen. Mit im Rennen war auch das einheimische Team Segl Suot Crastas mit Skip Gianni Pedrun. Im Finalspiel konnten sie sich gegen das Team Segliuots Niggli durchsetzen und gewannen mit einem Stein, was für den dritten Schlussrang reichte. Die Wetterbedingungen und die Eisqualität liessen an diesem Wochenende keine Wünsche offen. Für die meisten Teams geht es heute mit der 55. Coppa Romana weiter, die bis nächsten Mittwoch dauert.