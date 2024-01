Bei den Mädchen U12 konnte Gianna Lia Hunkeler vom Ski Racing Club Suvretta St. Moritz das Rennen für sich entscheiden. Hannah Wolf wurde Dritte und durfte sich ebenfalls über einen Podestplatz in dieser Kategorie freuen.

Bei den Mädchen U14 schaffte es mit Giulia Müller (2.) eine weitere Engadinerin des Ski Racing Club Suvretta St. Moritz aufs Podest.

Bei den Mädchen U16 konnte Anina Casty den Riesenslalom überlegen für sich entscheiden, Viola Milla komplettierte das Podest als Dritte.

Bei den Knaben U12 konnte sich Gian Reto Gammeter durchsetzen und holte sich den Tagessieg. Noa Gonzalez vom Ski Racing Club Suvretta St. Moritz fuhr bei den Knaben U14 auf den 2. Rang. Einen Dreifachsieg für die Fahrer des Ski Racing Club Suvretta St. Moritz gab es in der Kategorie der Knaben U16. Lars Müller gewann das Rennen vor Jay Vögele (2.) und Elija Goldscheider (3.). Die nächste Austragung des Engadin Ski Cups findet am Samstag, 20. Januar, in Samnaun statt.

(fw)