La Diagonela - eine norwegische Angelegenheit

Das 55-Km-Langlaufrennen La Diagonela im klassischen Stil wurde am Samstag von norwegischen Athletinnen und Athleten dominiert. Kasper Stadaas gewann in 2.18.57 Stunden vor drei Landsmännern. Bester Schweizer war Gian Flurin Pfäffli als 55. Bei den Frauen gewann Magni Smedaas (Nor) in 2.41.31