Rund 120 Besucherinnen und Besucher fanden am vergangenen Freitag den Weg in die Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner in Samedan zum 17. Out of the Blues. «Nach der durch die Corona bedingte Pause war der Besucheraufmarsch überraschend gut», ...

Möchten Sie weiterleisen? Liebe Abonnent:innen, bitte registrieren Sie sich einmalig in Ihrem Profil um weiterlesen zu können. Ihr Profil finden Sie auf dieser Seite, oben rechts. Liebe Nicht-Abonnent:innen hier finden Sie unsere verschiedenen Abo-Angebote. Wir wünschen eine interessante Lektüre und viel Lesespass. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden