Der Grosse Rat hat die Regierung in der Dezembersession 2020 im Rahmen des Auftrags Holzinger-Loretz betreffend Leitbild «Leben mit Behinderungen» beauftragt, eine Bestandsaufnahme der Angebote zugunsten von Menschen mit Behinderungen anhand der Zielsetzung der UN Behindertenrechskonvention (UN BRK) zu erarbeiten. Ziel der UN BRK ist es, dass Menschen mit Behinderungen ihre Rechte in gleichem Masse ausüben können wie Menschen ohne Behinderungen. Die Konvention schafft keine Sonderrechte für Menschen mit Behinderungen, sondern übernimmt die Grundrechte der verschiedenen Menschenrechtsinstrumente und überträgt sie auf die besondere Situation der behinderten Menschen, indem sie ihre Umsetzung spezifiziert und konkretisiert.





Vielfältige Aktivitäten

Die Bestandsaufnahme stellt dem Kanton Graubünden ein gutes Zeugnis aus. In Graubünden werden in mehreren Bereichen bereits vielfältige Aktivitäten für Menschen mit Behinderungen umgesetzt. Im Vergleich zu den übrigen Kantonen der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren der Ostschweizer Kantone und des Kantons Zürich (SODK Ost+Zürich) positioniert sich der Kanton Graubünden mit seinen Rahmenbedingungen und Aktivitäten im oberen Mittelfeld. Die Stärken zeigen sich bei einem diversen Wohn- und Arbeitsangebot, bei der integrativen Schule sowie in den Bereichen Sport und Kultur.





Im Auftrag der Regierung hat die Interface Politikstudien Forschung und Beratung AG aus Luzern die Bestandsaufnahme erstellt. Die Resultate wurden mit verschiedenen Methoden in der Verwaltung, bei Leistungserbringenden und Verbänden sowie Menschen mit Behinderungen erhoben.





Neue Fachstelle ab 2025

Mit der Schaffung einer Fach- und Koordinationsstelle Behindertengleichstellung und Behindertenrechte macht der Kanton Graubünden einen bedeutenden Schritt zur noch stärkeren und koordinierteren Berücksichtigung der Anliegen von Mensch mit Behinderung und zur Information und Sensibilisierung der Gesellschaft für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen.





Aufgabe der Fach- und Koordinationsstelle ist es auch, die Massnahmenempfehlungen aus der Bestandesaufnahme weiterzubearbeiten und in geeigneter Form für die Umsetzung zu adatieren. Die kantonale Fachstelle dokumentiert die Umsetzung der Massnahmen in einem Bericht und legt diesen periodisch der Regierung zur Kenntnis vor.





Aktionstage Behindertenrechte

Die Behindertenrechtskonvention der UNO ist in der Schweiz seit 2014 in Kraft. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens finden vom 15. Mai bis 15. Juni in der ganzen Schweiz die Nationalen Aktionstage Behindertenrechte statt. Auch in Graubünden findet ein bedeutender erster Sensibilisierungsanlass statt. Die Aktionstage werden bunt und vielfältig. Aktionen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit, Tourismus, Bildung und Arbeit, Mobilität und Gesundheit sind in Planung. Die Webseite www.zukunft-inklusion.ch/gr informiert über die verschiedenen Aktivitäten.





Regierungsmitteilung Kanton Graubünden