Ein 33-Jähriger fuhr um 15.55 Uhr auf der Via Somplaz aus Richtung Champfèr in Richtung St. Moritz. Von der Via Chavallera nahte ein in Richtung Via Somplaz hochfahrender 59-Jähriger. Auf der Suvrettakreuzung kollidierten die beiden Personenwagen miteinander. Dabei wurde die 26-jährige Mitfahrerin des in Richtung St. Moritz fahrenden Autos verletzt. Ein Team der Rettung Oberengadin versorgte sie medizinisch und transportierte sie zur ambulanten Behandlung in die Klinik Gut. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt über zwanzigtausend Franken. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten. Unterstützend stand die Gemeindepolizei St. Moritz im Einsatz.



Medienmitteilung Kantonspolizei Graubünden