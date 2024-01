Wo die Hotelgäste vier statt zwei Beine haben

In Samedan gibt es seit rund einem Monat ein Hundehotel. Die „Hunde Lounge“ ist sowohl Tagesstätte für die Vierbeiner als auch ein Ort, an dem die Hunde übernachten können. Den Bericht zum ersten Hundehotel im Oberengadin gibt es in der EP vom 25. Januar.