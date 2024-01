Nach einem ausgeglichenen, torlosen erstem Drittel konnte Lara Zanetti in der 23. Spielminute den ersten Treffer für die Unterengadinerinnen erzielen. Zu Beginn des letzten Drittels gelang den St. Gallerinnen dann der Ausgleich. Und wieder war es die junge Lara Zanetti, die in der 52. Spielminute ihr Team mit 2:1 in Führung brachte. Dieses Resultat gaben die Hockey-Chicas bis zum Schlusspfiff nicht mehr aus der Hand und holten sich damit weitere, wichtige drei Punkte.





Das nächste Spiel der Chicas gegen den SC Celerina findet am Sonntag, 28. Januar in Scuol statt. Spiel beginnt um 14.00 Uhr.

(fw)