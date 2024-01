3. Liga-Spitzenkampf Zernez – Poschiavo

In der 3. Liga wurden am letzten Wochenende drei Partien ausgetragen. Dabei erlitt Mitfavorit Samedan in Filisur beim HC Albula eine 2:3-Niederlage und musste die Position zwei an Zernez abtreten. Ohne Punktverlust führt weiterhin Poschiavo die Rangliste an.