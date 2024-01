Giubileum dubel cun Beethoven a Scuol

La halla da Gurlaina as transfuorma la mità da gün in üna chasa da concert. Là rapreschainta il Golden Gate Symphony Orchestra and Chorus da San Francisco dürant quatter sairas la Nouvavla sinfonia da Ludwig van Beethoven. La società Scuol Classics ha dat il tun da partenza pels partecipants.