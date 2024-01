Die Wetterkapriolen der letzten zehn Tage suchen ihresgleichen. Wurden am vergangenen Samstag auf dem Flugplatz Samedan minus 28 Grad gemessen, waren es am vergangenen Mittwoch zur gleichen Zeit plus zehn Grad, der zweithöchste je gemessene Wert zu ...

Möchten Sie weiterleisen? Liebe Abonnent:innen, bitte registrieren Sie sich einmalig in Ihrem Profil um weiterlesen zu können. Ihr Profil finden Sie auf dieser Seite, oben rechts. Liebe Nicht-Abonnent:innen hier finden Sie unsere verschiedenen Abo-Angebote. Wir wünschen eine interessante Lektüre und viel Lesespass. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden