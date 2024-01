«Eu less contribuir mia part per ün svilup positiv»

In avrigl surpiglia Katja Braun la direcziun dal gimnasi al Institut Otalpin Ftan. in sonda passada es ella gnüda preschantada in occasiun da la radunanza generala. Ill’intervista decler’la, perche ch’ella voul restar plü lönch a Ftan co sias antecessuras e che ch’ella voul ragiundscher.