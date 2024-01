Zu Beginn kämpften beim Smoking Ice Race 13 Skeletonis um die Medaillen. Am Ende gab es einen Doppelsieg für Grossbritannien: Laurence Bostock gewann mit 1,83 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Kane Desley die Goldmedaille. Valentino Buff (SMBC) belegte mit einem Rückstand von 2,84 Sekunden Rang drei. Beste Frau war die Britin Isabella Fassnidge auf Rang sechs. Schweizerin war keine am Start. Im Anschluss an das Skeletonrennen fand die Offene Bündnermeisterschaft im Zweierbob statt und da gab es gab ein wahrlich überraschendes Ergebnis: Franz Baumann und Markus Roth vom St.Moritz Bobsleigh Club (SMBC) sowie Marc Meile vom Bobclub Frauenfeld (BCF) und Marco Tanner teilten sich den Sieg. Fabio Guadagnini und Livio Matossi (SMBC) beendeten das Rennen auf dem dritten Rang.