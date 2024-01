Die Ausschreibung klang vielversprechend. Du hast Freude am Musizieren und Interesse am Ensemblekonzert der Musikschule Oberengadin mitzuspielen? Der Aufruf der Initianten stiess auf grosses Interesse und so trafen sich die Musikbegeisterten am Sonntag um 09.00 Uhr in der Academia Engiadina und übten vier Stücke ein, die am Konzert um 11.00 Uhr im Gemeindesaal Samedan aufgeführt wurden. Judith Huber und Ludwig Wilhalm zeigten sich sehr zufrieden und schlossen eine Wiederholung nicht aus. Der Gemeindesaal war gut besetzt.