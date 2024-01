«Nus vain gnü massa furtüna, schi dà quai»

Il Donnstig-Jass dad SRF includa in lügl 2024 eir l’Engiadina Bassa e la Val Müstair. Davo cha Zernez ha retrat sia candidatura in november 2023, cumbatta uossa da nouv Scuol cunter Müstair per la victoria e chi chi dvainta lö d’occurrenza da l’emischiun als 11 da lügl.