Jackson Cup geht an Glarus Open Air

Am Wochenende vom 20. und 21. Januar fand der 126. Jackson Cup in St. Moritz statt. Auf insgesamt 12 Rinks spielten die Teams an vier Runden. Gewonnen hat das Turnier das Team Glarus Open Air mit Skip Martin Rios vor dem Team Bivio Curling Crew mit Ursi Hegner