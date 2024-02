St. Moritz verliert erstes Play-Off-Spiel

Der EHC St. Moritz verliert das erste Play-Off-Spiel auswärts gegen HC Ascona Rivers mit 2:5. Bereits nach der Hälfte der Partie lagen die St. Moritzer mit 1:4 zurück. Die Revanche folgt am Dienstag, 6. Februar, um 20.00 Uhr in der Eisarena Ludains in St. Moritz.