Ün’amicizcha exemplarica

«Rigo e Rosa – 28 istorgias our dal zoo e da la vita» – uschea as nomna ün cudesch d’uffants edi da l’Uniun dals Grischs e tradüt per vallader. I’s tratta da l’istorgia davart l’amicizcha insolita tanter il leopard Rigo e la mür Rosa. La FMR ha dat üna sfögliada critica da la versiun valladra.