Es soll ein Aufmarsch an Prominenten gewesen sein, am Samstagabend am St. Moritzer Suvrettahang im God Giandus. Das italienische Luxusmodelabel Moncler hatte zu einer exklusiven Modenschau unter freiem Himmel inmitten eines Waldes geladen. ...

Möchten Sie weiterlesen? Liebe Abonnent:innen, bitte registrieren Sie sich einmalig in Ihrem Profil um weiterlesen zu können. Klicken Sie dazu auf "anmelden". Liebe Nicht-Abonnent:innen finden Sie die Informationen zu unseren Abo-Angeboten unter "unsere Abos". Wir wünschen eine interessante Lektüre und viel Lesespass. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden