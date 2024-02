Fabrizio Albasini, ebenfalls vom Skiclub Alpina St. Moritz, lief über 20 Kilometer Massenstart als Dritter zur Bronzemedaille. Er büsste 24 Sekunden auf Sieger Martin Deloges aus Frankreich ein. Der 20-jährige Albasini realisierte wie seine Vereinskollegin Marina Kälin in seinem ersten Jahr in der U23-Kategorie seinen bislang grössten Erfolg. An den Nachwuchs-Weltmeisterschaften vor Jahresfrist in Kanada hatte er in der U20-Kategorie mit zwei Top-10-Platzierungen seine Ambitionen ebenfalls angemeldet.