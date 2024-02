Am 5. Dezember 2023 ging die von insgesamt 1041 Personen unterzeichnete Petition bei der Regierung ein. Diese verlangt, eine grössere Sicherheit im Tal, raschere Interventionszeiten sowie Präsenz auch im Falle einer Naturkatastrophe (Erdrutsche / Lawinen). Mit der Aufnahme des Entwicklungsschwerpunkts «Sicherheit im Grenzraum und an den Landesgrenzen» ins Regierungsprogramm 2025–2028 wurde dem Anliegen der Petition bereits grösstenteils Rechnung getragen. Es wird im Anschluss an die Prüfung der regionalen polizeilichen Versorgung in den Südtälern über das weitere Vorgehen zu entscheiden sein. (Staka)