An den nordischen U23-Weltmeisterschaften in Planica lief Marina Kälin über 20 Kilometer Skating zu Gold. Im Massenstartrennen war die Engadinerin stets vorne dabei, setzte sich gegen Ende mit einer Vierergruppe an der Spitze ab und verwies die Amerikanerin Haley Brewster und die Französin Maelle Veyre souverän auf die weiteren Plätze. Dass ihre Form stimmt, hatte sie bereits im Sprint in der freien Technik mit Rang 5 unter Beweis gestellt.