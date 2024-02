«Üna bun’impreschiun cu cha que guardaiva oura»

La Fundaziun grischuna da fotografias ho creo cun Colurit ün program chi’d es capabel da der culur a fotografias alv e nairas. Colurit – chi’d es per laics pütöst ün giuvöz – ho per la fundaziun üna granda importanza per archiver lur vasta collecziun da fotografias.