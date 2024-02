WM Silber für Nadja Kälin

Trotz viel Regen scheint in Planica die Sonne fürs Schweizer Langlauf-Team. Nadja Kälin gewinnt an den Junioren-Weltmeisterschaften im slowenischen Planica in der U23-Kategorie über 10 km klassisch mit Einzelstart die Silbermedaille. Zu Gold fehlten der 22-jährigen Engadinerin nur 1,2 Sekunden.