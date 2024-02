«In meiner Tätigkeit ist es mir ein Anliegen, Jugendlichen die Politik näher zu bringen. Das Jubiläum «500 Jahre Freistaat der Drei Bünde» bietet dafür einen optimalen Rahmen», begründet Jon Domenic Parolini seine Initiative.





Die Einladung des Regierungspräsidenten stiess auf sehr grosses Interesse. Rund 50 Schulen aus allen Regionen des Kantons haben eine Teilnahme angemeldet. Zu den ersten Besuchern gehörten die Schulen aus dem Lugnez und Obersaxen, die am Dienstag interessiert das politische Geschehen im Grossen Rat vor Ort verfolgten. Begleitet und empfangen wurden die Schulklassen von den Grossrätinnen und Grossräten der jeweiligen Wahlkreise und Regionen. Abgerundet wurde der Besuch mit einer Besichtigung des Regierungsgebäudes unter fachkundiger Führung des Regierungspräsidenten. Dieser freut sich über das grosse Interesse am Parlamentsbetrieb sowie an der Politarbeit.





Autor und Foto: Standeskanzlei Graubünden